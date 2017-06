La 2eme édition des « 24 heures de l'innovation au service du handicap », organisée par l'école d'ingénieurs EPF engagera 300 étudiants des campus de Sceaux, Troyes et Montpellier à travailler en simultané sur des projets recourant aux technologies numériques et répondant aux enjeux de l'accessibilité.

Pour favoriser le développement de projets innovants à destination des personnes handicapées, l’école d’ingénieurs EPF organise la 2ème édition d’un concours baptisé « 24 heures de l'innovation au service du handicap ». A partir du jeudi 22 juin, les 300 élèves-ingénieurs de 4ème année des campus de Sceaux, Troyes et Montpellier seront mis au défi d'imaginer en 24h et en simultané des solutions innovantes pour faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap. Répartis en équipes de 8 à 10, chaque groupe devra développer une solution sur l'une des 4 thématiques proposées en lien avec le handicap: enfance, sport, insertion professionnelle et entourage. Des spécialistes intervenant dans divers domaines (gestion de projet, mobilité, ergonomie, numérique, innovation, technologies ou montages financiers) seront présents et disponibles tout au long de la journée du 22 juin pour coacher et guider les groupes dans leurs projets. Les candidats disposeront alors de 10 mn pour présenter leur réalisations devant un 1er jury à Sceaux, Troyes et Montpellier, le 23 juin au matin.

Les projets seront évalués en fonction de leur originalité, de leur innovation technologique, de leur cohérence et de leur viabilité. Une grande partie de la note finale sera également attribuée au caractère éco-responsable du concept. Suite à cette première sélection, 3 équipes par campus se verront récompensées. S'affronteront ensuite les 3 meilleures équipes (la N°1 de chaque campus) lors d'une nouvelle présentation de 10 minutes devant un 2ème jury qui sélectionnera le grand prix multi-campus.

Egalement engagé sur le handicap, le Défi H, co-organisé par Sogeti et Le Monde Informatique, récompense chaque année des étudiants partout en France travaillant sur des projets technologiques visant à favoriser l'insertion professionnelle des handicapés. La cérémonie de la 6e édition de cet événement a eu lieu en mai dernier.