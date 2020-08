Les agences du groupe bancaire BPCE seront présentes le 24 septembre au Stade parisien Jean Bouin lors d'un challenge sportif qui permettra à des personnes handicapées de découvrir les opportunités professionnelles des divisions IT et Digital. Sont recherchés des développeurs, des ingénieurs de production ainsi que des chefs de projet, principalement en Ile-de-France.

Jeudi 24 septembre 2020, les entreprises du groupe bancaire BPCE situées en Île de France investissent la pelouse du Stade Jean Bouin à Paris. Leur objectif ? Recruter des personnes en situation de handicap sur des postes d’ingénieur production ou de développeur en leur faisant faire du sport. Baptisé In’2 Job , ce concept de job dating a été créé par L’agence T by Talentéo. Le principe: Présenter les métiers IT des différentes agences bancaires du groupe lors d’une journée où les collaborateurs des entreprises engagées et les candidats feront équipe lors d’un challenge sportif. En effet, CV et lettres de motivation seront laissés aux vestiaires. Sur le terrain et durant les arrêts de jeux, les participants échangeront en toute décontraction sur les opportunités professionnelles de la branche IT & Digital des différentes agences du réseau bancaire.

A ce jour, 15 entreprises du groupe ont répondu présents. Sont principalement recherchés des ingénieurs de production pour garantir le fonctionnement des applications et la disponibilité des ressources techniques, analyser les incidents et suivre les risques associés. Des capacités d’analyse, d’esprit d’équipe et de prise d’initiative sont de mises pour ce poste. La banque cherche également à engager des développeurs logiciels pour sa division IT, chargés de maintenir le patrimoine applicatif (suivi de productions, incidents, corrections), ainsi que des chefs de projet pour définir, organiser et planifier la mise en œuvre d’un programme de sa phase de conception à son déploiement.

Des perspectives d'évolution de carrière

Diverses évolutions métiers sont possibles au sein de la branche IT et Digital de la BPCE, pour devenir architectes du SI, chefs de projet, ou responsable d’applications, par exemple. Par ailleurs, leurs implantations dans les principales grandes villes de France, dont Paris, permettront d’envisager des possibilités d’évolutions multiples pour développer son expertise. Les personnes souhaitant intégrer l’une des différentes entités bancaires sont invitées à contacter Aktisea, partenaire sourcing de l’événement, pour participer à l’événement In’2 Job.