Porté par l'Agefiph et financé par la Banque des territoires et le Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Inclusion, le programme THalent digital ambitionne d'orienter 500 demandeurs d'emploi en situation de handicap vers les métiers du numérique d'ici 2023.

Si l’emploi dans le numérique progresse 2,5 fois plus vite que dans les autres secteurs, pour autant les personnes handicapées sont peu nombreuses aujourd’hui à tenter leur chance dans ce secteur à fort potentiel. L’une des raisons de cette faible représentativité ? Un manque d’accompagnement adapté. Le programme THalent digital, porté par l’Agefiph et financé par la Banque des territoires et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Inclusion, a donc été lancé pour ouvrir le secteur du numérique aux personnes en situation de handicap, en encourageant leur insertion sur le marché du travail.

Né d’une alliance de professionnels du handicap, d’organismes de formation professionnelle et d’entreprises, ce projet devrait permettre à 500 demandeurs d’emploi en situation de handicap de s’orienter vers différentes spécialités IT puis d’être recrutés comme informaticiens dans des entreprises partenaires. Cette initiative sera présentée à l’occasion de la 24 e édition de la semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées qui aura lieu du 16 au 22 novembre dans toute la France. Dans ce cadre diverses formations axées autour du code ou des systèmes et réseaux seront proposées gratuitement par WebForce3 et Simplon. Un accompagnement renforcé vers l'emploi et des actions de sensibilisation à destination des entreprises font également partie du dispositif.

Soutenir l’innovation en matière d’accessibilité de la formation

THalent Digital s’est donné pour objectif d’assurer la formation de ces personnes vers des métiers porteurs : développeur web et web mobile, technicien systèmes et réseaux avec ou sans spécialisation en cybersécurité. Pour cela, des formations professionnalisantes adaptées à tous type de handicap seront délivrées par écoles IT comme WebForce3 et Simplon. Elles conduisent à l’obtention d’un titre professionnel délivré par le Ministère du travail de niveau III bac+2, ou sur une ou plusieurs certifications professionnelles reconnues par les recruteurs. Les utilisateurs auront ainsi accès à des solutions pédagogiques, des postes de travail et des environnements adaptés. Les modalités de formation et les rythmes de travail seront pris en compte par des équipes sensibilisées aux enjeux du handicap.

En parallèle, le consortium s’est associé au CNRS pour initier un programme de recherche. Il s’agit de développer un outil en ligne destiné aux demandeurs d’emploi handicapés. Son but ? Encourager ces derniers à se projeter dans les métiers du numérique, en repérant leurs capacités et atouts, et en déconstruisant, si nécessaire, certains préjugés. Cette plateforme s’appuiera sur une dynamique ludique et tiendra compte des référentiels de formation développés par WebForce3 et Simplon. Celle-ci sera élaborée par des spécialistes issus de quatre univers (métiers digitaux, associatif via l’Agefiph, jeux en ligne, et didactique professionnelle) et des personnes handicapées pour garantir son accessibilité. Toutes les informations sont disponibles à cette adresse. Ce site donne également accès à des webinars tous les 15 jours (à partir du 17 novembre). pour présenter les spécialités liées à l’informatique, les formations qui y conduisent ainsi que les appuis proposés aux personnes handicapées pour réussir leur projet.