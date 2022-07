Rester proche du logiciel libre, soit par le biais d'entreprises qui soutiennent des projets open source, soit en contribuant directement aux communautés de projets, pourrait offrir une meilleure sécurité de l'emploi.

Á la question de savoir si nous sommes en récession, la réponse pourrait bien être « certainement, peut-être ». Dans un article basé sur des données du mois de mai, le Wall Street Journal rapporte que, « si les États-Unis sont en récession, cette récession est très étrange », car si la production économique a baissé, le marché de l'emploi est resté relativement actif. Pour ceux qui travaillent dans le secteur des technologies, le malaise s'accentue, car les entreprises lèvent le pied sur les recrutements et, dans certains cas, suppriment des postes existants. Même les investisseurs en capital-risque, ces perpétuels pourvoyeurs d'optimisme, commencent à surveiller la rentabilité des entreprises de leur portefeuille. Quant à ceux qui ont connu l'explosion et l'effondrement de la bulle Internet, et la grande récession de 2008, ils ont une étrange impression de déjà-vu. Aujourd'hui comme hier, on retrouve les mêmes constantes. Les entreprises continuent de dépenser pendant les récessions, mais elles sont plus sélectives quant à la destination de leurs dépenses, et elles auront tendance à utiliser encore plus l'open source. Si bien que l'open source pourrait bien être une garantie pour la sécurité de l'emploi.

L'open source, un échappatoire à la récession ?

En 2007, j'avais écrit, que l'open source était « tellement axé sur la fourniture efficace de valeur, qu’il serait probablement l'une des dernières choses à disparaître en cas de récession ». Et c'est ce qui s'est passé. Certes, il n’existe pas de mesure de référence pour s’en assurer, mais, pendant la récession, les entreprises qui vendent des services basés sur l'open source ont prospéré. En fait, l'adoption de l'open source a été l'une des grandes constantes de ces deux dernières décennies. Et elle n’a jamais ralenti. Nick White, qui en 2008 dirigeait l’éditeur de logiciels open source SpringSource, a fait remarquer qu’à l’époque, la récession avait d’abord ralenti les choses, mais que cela n'avait pas duré longtemps : « L'impact sur les entreprises open source s’est fait sentir pendant 90 jours, puis nous avons recommencé à embaucher et à attirer d'autres entreprises », a-t-il déclaré. De plus, pendant la pandémie, tout le monde s’est tourné vers la technologie pour se moderniser.

Rétrospectivement, il est facile de se montrer présomptueux, mais en 2020, on s'inquiétait sérieusement de l'impact économique potentiel de la pandémie. Sauf que, dans le même temps, les fournisseurs de logiciels libres et de cloud ont prospéré. Et ce n’est pas si difficile de comprendre pourquoi. Les logiciels open source sont gratuits. Beaucoup d’entreprises choisissent de payer pour se faire aider dans l'exploitation de ces logiciels, en s’abonnant par exemple à des services managés ou à un service d’assistance. Mais souvent, elles ne payent que la valeur reçue plutôt que les licences. On peut dire que le logiciel libre fait, pour les logiciels, ce qu’a fait le cloud pour le matériel : il permet aux entreprises d’être beaucoup plus efficaces dans leurs dépenses IT. C’est donc une proposition gagnante. Et c'est une bonne chose pour les entreprises qui vendent des logiciels à open source. Mais qu'en est-il en termes d’emploi ?

Une base de carrière solide

Si, en période de ralentissement économique, le logiciel open source conserve et gagne en valeur pour les entreprises, il en va de même pour les personnes qui développent et font la promotion de ces logiciels. C'est pourquoi le conférencier et défenseur des développeurs Shawn swyx Wang a raison de dire qu'un « excellent moyen de trouver un emploi pour un développeur est de se lancer dans l’open source. Des tonnes de merveilleux projets pourraient avoir besoin de son aide pour expliquer et évangéliser. « Faites du bon travail et vous serez remarqué à 1000 % et promu », a-t-il déclaré. Certes, Shawn Wang se place du point de vue des défenseurs et développeurs de l'open source, mais le principe s'applique à toutes sortes de rôles qui soutiennent l'open source. Les emplois les plus évidents concernent les développeurs responsables de la construction et de la maintenance des projets open source. Il n'y a aucune chance, ou presque, que des responsables de la maintenance de ce type de projets populaires comme Kubernetes ou Redis aient du mal à conserver leur job, quelle que soit l'évolution de l'économie. En fait, leur valeur pourrait même augmenter en proportion directe de la chute du marché.

Et les développeurs ne sont pas les seuls concernés. Pour les entreprises avisées qui vendent des technologies, tout ce qu'elles peuvent faire pour réduire les coûts de fourniture de services open source est bon à prendre. Les projets ont besoin d'aide, et pas seulement en matière de développement. Devon Govett, créateur de ParcelJS, a récemment fait remarquer « qu’il avait du mal à suivre les tâches de codage pour ses projets, sans parler du marketing, du support, de la documentation, des tutoriels, des vidéos, etc ». Toute entreprise qui construit autour de ParcelJS peut réduire ses coûts en développant la communauté ParcelJS. Plus la communauté est importante, plus le coût du support pour les clients sera faible.

C’est ce que semble avoir compris l'équipe Amazon MSK (Managed Streaming for Apache Kafka), qui a commencé à recruter des personnes pour contribuer à Apache Kafka. Investir dans l'écosystème Kafka est une solution relativement bon marché pour obtenir un projet mature pour lequel elle peut construire des services axés sur le client. Toutes les entreprises ne l'ont pas compris, mais de toute façon, vous n'avez probablement pas envie de travailler pour elles. Les plus intelligentes l'ont compris, et ce sont elles qui prospéreront le plus pendant la récession, précisément parce qu'elles augmenteront leurs investissements dans l'open source afin de réduire les coûts et d'améliorer l'innovation. Il est possible de participer à cette évolution en se manifestant et en contribuant à un projet open source qui vous passionne.