Microsoft a annoncé à ses partenaires une augmentation de 20% du prix de l'abonnement à ses suites bureautiques et collaboratives pour les entreprises qui décideraient de rester sur une souscription mensuelle. La seule option pour éviter cette hausse est de choisir un abonnement annuel ce qui ne plait pas du tout aux partenaires.

Pendant l’été 2021, Microsoft a publié un message dans un blog au titre évocateur, « New pricing for Microsoft 365 ». La finalité du message était claire, les prix des suites collaboratives et de productivité à destination des entreprises allait discrètement augmenter au 1er mars 2022. Mais selon CNBC, les partenaires de Microsoft ont été avertis qu’une hausse de 20% serait appliquée pour les sociétés ayant opté pour un abonnement mensuel (plusieurs options sont disponibles chez Microsoft: paiement mensuel avec un engagement sur un an ou paiement pour un an). Seul moyen d’échapper à cette hausse, choisir une souscription annuelle.

Avec cette stratégie, l’éditeur aura une meilleure visibilité sur ses revenus et moins d’inquiétude sur le taux de désabonnement. L’inconvénient est qu’il verrouille les clients sur des contrats à plus long terme. Cette politique devrait impacter notamment les petites entreprises, qui privilégient les abonnements mensuels. Les grands comptes optent plutôt pour des souscriptions annuelles en bénéficiant de remises.

Une pétition contre l'augmentation des abonnements mensuels

Dans son post estival, Microsoft avait annoncé une hausse de 25 % du prix par siège d'Office 365 au niveau de support E1 et une augmentation de 20 % de Microsoft 365 Business Basic, avec des majorations moins importantes pour les autres niveaux d'abonnement. Les entreprises ont le choix de payer mensuellement. Cette option a été appréciée pendant la période de pandémie où les sociétés notamment les plus petites ont pu aménager les licences en fonction de leurs besoins. Certains partenaires de Microsoft ont été chargés d’annoncer la mauvaise nouvelle et comme il fallait s’y attendre les clients n’apprécient pas cette migration forcée vers une souscription annuelle.

Sur Reddit, des partenaires ont contesté cette taxe et une pétition sur Change.org a réuni près de 1 500 signataires pour en demander la suppression pure et simple. « Les abonnements mensuels ont également été un outil précieux pour aider à réduire les coûts pendant le Covid-19 et d'autres événements économiques. L'ajout de 20 % supplémentaires sur ces types de SKU semble presque punitif par nature », précise la pétition. Reste à savoir si cette hausse de prix poussera les clients de Microsoft vers la concurrence comme Google Workspace ou des offres open source.