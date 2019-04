Organisé les 26 et 27 avril prochains en Normandie dans la commune du Petit-Quevilly (Seine-Maritime), le concours de développement Handihack consistera à imaginer des solutions et services numériques permettant de faciliter l'employabilité de personnes en situation de handicap. Une soixantaine de participants sont attendus.

Handihack, 1er hackathon normand axé sur le handicap revient les 26 et 27 avril 2019, à la Seine Innopolis du Petit-Quevilly (Seine-Maritime) pour une seconde édition. Lancé à l’initiative de Bbird, une agence de communication adaptée d’origine rouennaise avec le cabinet de conseil PYM Handicap et Granit Communication, l'édition 2019 de ce challenge consistera à créer des solutions et des services numériques sur le thème « Comment améliorer le recrutement et l'intégration des travailleurs en situation de handicap en entreprise ? ».

Une soixantaine de candidats (répartis en 12 équipes de 5 personnes) peuvent participer quel que soit leur profil (étudiant, salarié, demandeur d’emploi,) ou la profession. Une quinzaine de coachs spécialisés en RH en marketing autour du handicap et surtout en développement informatique seront là pour conseiller les équipes. Un jury de 7 professionnels sera chargé d'étudier les projets proposés à l'issue du hackathon. Trois dotations sont mises en jeu lors de cette édition 2019, d’une valeur comprise entre 1 000 et 5 000 €.

30 candidats pour un job dating

Pour la première fois, la compétition sera précédée le matin d'un job dating organisé en partenariat avec l’agence d’intérim CRIT. A cette occasion, une dizaine d'entreprises et une trentaine de candidats sont attendus. En 2018, la thématique de ce concours était tournée autour de la sensibilisation des salariés au handicap de leurs collègues. Le projet gagnant ? Un outil de réalité virtuelle présentant différents types de handicaps. Développé depuis au sein de l'agence Bbird, l'application baptisée Réalité a été récompensée par le trophée de la réalité virtuelle dans la catégorie innovation sociale.