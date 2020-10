Lancé à l'initiative de l'école de code O'clock et de Tanaguru, un organisme spécialisé dans l'accessibilité numérique, Intégra11y forme aux métiers d'intégrateur web des personnes ayant des handicaps de différentes natures. Ce parcours de 4 mois conduit à l'obtention d'un titre professionnel de développeur web et web mobile de niveau bac+2 reconnu par l'État.

O'clock, une école de code qui fonctionne entièrement en téléprésentiel, concrétise son action en faveur de l'emploi de personnes handicapées. Pour favoriser l’insertion professionnelle de ces dernières dans les métiers du développement informatique, l’établissement annonce l’ouverture d’une formation dédiée qui prépare au métier d'intégrateur web. Lancé sous l’appellation « Intégra11y » et réalisé avec Tanaguru, une agence spécialisée dans l’accessibilité numérique, ce parcours de 4 mois est entièrement dispensé à distance. Dès janvier 2021, les deux premières sessions proposeront des solutions adaptées aux personnes sourdes ou malentendantes et à d’autres formes de handicaps tels que les troubles du spectre autistique ou la dyslexie. Un troisième cursus sera réservé aux non-voyants et aux malvoyants.

Les enseignements s’effectuent via une solution de sous-titrage en direct ou via une vidéo avec un interprète en langues des signes française. Une interface compatible avec les lecteurs d'écran et personnalisable selon les besoins de chacun sera également proposée aux apprenants. Ces derniers pourront également disposer d’environnements partagés ainsi que d’une transcription textuelle des cours. La période d’apprentissage se poursuit avec un stage en entreprise de 3 mois afin d'assurer l'employabilité des participants. Elle est sanctionnée par un titre professionnel de développeur web et web mobile de niveau III (équivalent à un bac+2) inscrit au Répertoire National des certifications professionnelles de France Compétences et reconnu par l’État.

Un taux de chômage particulièrement élevé

Rappelons que 75% des personnes en situation de handicap ont un niveau de qualification inférieur au Bac, avec un taux de chômage deux fois plus élevé que la moyenne nationale, selon le ministère du Travail. Ces chiffres varient selon le handicap. Ainsi, 50% des personnes aveugles ou malvoyantes et 39% des personnes sourdes ou malentendantes sont au chômage à cause du manque d'inclusion, de formations accessibles ou d'infrastructures adaptées.