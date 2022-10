Un procès alléguant que Google a trompé les utilisateurs en leur faisant croire que leur vie privée était protégée dans le mode navigation privée de Chrome mais des e-mails internes de l'entreprise prouvent que les dirigeants savaient qu'il faisait tout sauf cela. Le fournisseur risque gros, jusqu'à plus de 5 milliards de dollars.

Un juge fédéral de Californie étudie des plaintes à l'encontre Google alléguant que la société a induits en erreur des utilisateurs en leur faisant croire que leur vie privée était protégée lors de l'utilisation du mode navigation privée dans le navigateur Chrome. Le procès, initié devant le tribunal du district nord de Californie par cinq utilisateurs il y a plus de deux ans, attend maintenant une requête récente de ces plaignants dans le cadre d'un recours collectif. L'une des plaintes concerne les utilisateurs de Chrome avec un compte Google qui ont accédé à un site Web non Google contenant un code de suivi ou de publicité Google et qui étaient en mode de navigation privée ; la seconde couvre tous les utilisateurs de Safari, Edge et Internet Explorer avec un compte Google qui ont accédé à un site Web autre que Google contenant un code de suivi ou de publicité Google en mode de navigation privée. Selon des documents judiciaires découverts pour la première fois par Bloomberg, les employés du groupe ont plaisanté sur le mode Incognito du navigateur et sur le fait qu'il n'assurait pas vraiment la confidentialité. Ils ont également reproché à l'entreprise de ne pas faire plus pour apporter aux utilisateurs la confidentialité qu'ils pensaient avoir. « Alors que les plaignants combattent les efforts cyniques de l'entreprise pour bloquer la production de preuves pertinentes, une autre audience a eu lieu le 11 octobre, ce qui pourrait avoir des conséquences majeures pour le procès », a déclaré un porte-parole de Boies Schiller Flexner LLP, le cabinet d'avocats représentant les plaignants dans le procès en recours collectif. « La requête des demandeurs a été débattue et ils attendent actuellement une décision ».

La juge de district américaine Yvonne Gonzalez Rogers décidera si des dizaines de millions d'utilisateurs du mode incognito de Chrome peuvent être regroupés pour réclamer des dommages-intérêts légaux de 100 $ à 1 000 $ par violation, ce qui pourrait faire potentiellement grimper l'amende à plus de 5 milliards de dollars. La définition du mot incognito est de déguiser ou dissimuler son identité. Les paramètres de confidentialité des navigateurs Web sont destinés à supprimer les traces locales des sites Web visités par un utilisateur, de ce qu'il recherche et des informations qu'il a remplies dans les formulaires en ligne. En termes simples, les modes de confidentialité comme Incognito ne sont pas censés suivre et enregistrer les données sur les recherches en ligne et les sites Web visités par les utilisateurs. Google fait également face à des poursuites liées à la confidentialité des utilisateurs de la part du ministère de la Justice et des procureurs généraux de plusieurs États, dont le Texas, Washington, DC et l'État de Washington. Plus tôt ce mois-ci, Google a réglé un procès intenté par l'AG d'Arizona pour 85 millions de dollars. « Il s'agit de la principale affaire civile autour du navigateur incognito de Google », a déclaré le porte-parole de Boies Schiller Flexner. Initialement déposé en juin 2020, le recours collectif demande au moins 5 milliards de dollars, accusant l'unité Alphabet de collecter subrepticement des informations sur ce que les gens voient en ligne et où ils naviguent, malgré l'utilisation du mode navigation privée. Les avocats des plaignants disent qu'ils ont un grand nombre de courriels internes de Google prouvant que les dirigeants savaient depuis des années que le mode navigation privée ne fait pas ce qu'il prétend. Lorsqu'un utilisateur choisit d'utiliser ce mode Incognito, le navigateur Web de Google est censé supprimer automatiquement l'historique de navigation et les cookies à la fin d'une session.

Des données vendues à des fins publicitaires aux enchères

Les plaignants, qui sont titulaires d'un compte Google, ont allégué que le moteur de recherche avait collecté leurs données, les avait distribuées et vendues à des fins publicitaires ciblées via un système d'enchères en temps réel (RTB). Les plaignants allèguent que même en mode Incognito, Google peut voir quels sites Web les utilisateurs de Chrome visitent et collectent des données par des moyens qui incluent Analytics, les techniques d'empreintes digitales, les applications et processus simultanés sur le terminal d'un consommateur ainsi que AdManager. Ce dernier est un service Google permettant aux entreprises de diffuser et de créer des rapports sur la publicité Web, mobile et vidéo d'une entreprise.

Selon un procès-verbal, plus de 70% de tous les sites Web en ligne utilisent un ou plusieurs de ces services de la firme de Mountain View. Plus précisément, les plaignants allèguent que, chaque fois qu'un utilisateur en mode de navigation privée visite un site Web qui exécute Analytics ou Ad Manager, les scripts logiciels du géant de recherche sur le site Web ordonnent subrepticement au navigateur de l'utilisateur d'envoyer un message secret et séparé sur ses serveurs en Californie. « Google apprend exactement quel contenu le logiciel de navigation de l'utilisateur demandait au site Web d'afficher, et il transmet également un en-tête contenant les informations d'URL de ce que l'utilisateur a consulté et demandé en ligne. L'adresse IP de l'appareil, les données de géolocalisation et l'identifiant de l'utilisateur sont tous suivis et enregistrés par Google », selon un procès-verbal du procès. « Une fois collectée, cette montagne de données est analysée pour constituer des dossiers numériques sur des millions de consommateurs, nous identifiant dans certains cas par notre nom, notre sexe, notre âge ainsi que les conditions médicales et les problèmes politiques que nous avons recherchés en ligne », fait valoir la poursuite.

Des revenus qui disparaissent en cas de navigation vraiment privée

En mars 2021, un juge californien a rejeté 82 requêtes des avocats de Google pour clôturer le procès et s'est prononcé contre l'entreprise, permettant sa poursuite. En juillet, la société a été condamnée à payer près d'un million de dollars d'honoraires et de frais juridiques à titre de pénalité pour ne pas avoir divulgué en temps opportun des preuves concernant le procès. « Ce type de réprimande d'un tribunal était sans précédent pour l'éditeur, mais n'a apparemment pas dissuadé l'entreprise de se livrer à de nouvelles inconduites en matière de découverte, car elle continue de bloquer les efforts du plaignant pour rassembler des preuves essentielles », a déclaré le porte-parole de Boies Schiller Flexner. « Les plaignants ont de nouveau demandé au tribunal une ordonnance obligeant à produire des preuves et demandant des sanctions ».

Google n'a pas répondu à une demande de commentaire. Un porte-parole du fournisseur a déclaré au Washington Post cette semaine qu'il avait été franc avec les utilisateurs sur ce que son mode Incognito offre pour la confidentialité et que les plaignants dans l'affaire « ont délibérément déformé nos déclarations ». Jack Gold, analyste principal chez J. Gold Associates, a déclaré que l'entreprise réalise la majorité de ses revenus en suivant tout le monde et en vendant des espaces publicitaires. « S'ils créent vraiment une expérience de navigation entièrement privée, alors le flux de revenus disparaît », a-t-il déclaré. « Donc, je soupçonne qu'il y a un acte d'équilibrage en cours en interne pour déterminer où se situent les frontières entre la vie privée et la vie privée. Aucune entreprise ne crée un navigateur gratuit sans pouvoir générer des revenus d'une manière ou d'une autre ». Les plaignants dans l'affaire ont déclaré avoir choisi le mode de navigation privée pour empêcher à d'autres d'apprendre ce qu'ils regardent sur Internet. Par exemple, les utilisateurs activent souvent le mode de navigation privée afin de visiter des sites Web particulièrement sensibles qui peuvent révéler des choses telles que l'historique de rencontres d'un utilisateur, ses intérêts et/ou son orientation sexuelle, ses opinions politiques ou religieuses, ses projets de voyage ou ses projets privés pour l'avenir (par ex. , achat d'une bague de fiançailles). « Je pense que l'essentiel est pour Google et les autres navigateurs - que l'utilisateur se méfie », a déclaré Jack Gold. « Vous devez faire confiance au fabricant pour prendre soin de votre vie privée, mais ce n'est pas toujours dans son intérêt de le faire ».