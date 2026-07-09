Clap de fin pour la rédaction du Monde Informatique.

2007, 2018, 2026… à chaque fois LMI s’est éteint pour se relancer, mais aujourd'hui à l'ère de l’IA, le résultat risque d’être surprenant. Il y aurait beaucoup à dire sur la gestion d’un groupe de presse, mais LMI n’est ni le premier, ni sans doute le dernier, à subir les conséquences de décisions hasardeuses. LMI va donc repartir, mais à l’heure actuelle, nous sommes dans l’incapacité de vous en préciser les contours.

Clap de fin donc pour une rédaction, qui laisse un site de référence fort de plus de 100 500 articles sur l’ensemble des sujets IT (infrastructures, logiciels, cloud, sécurité, emplois, IA…), des évènements en régions (IT Tour et Cybermatinées) à la rencontre des responsables IT et des clubs utilisateurs, des entretiens et de webconférences pour jeter des passerelles entre les DSI et les métiers, des dossiers pour approfondir les sujets d’actualité…

L’ensemble de la rédaction (Serge Leblal, Jacques Cheminat, Dominique Filippone, Véronique Arène, Benoit Huet, Jean Elyan, sans oublier Maryse Gros et les confrères de CIO, Reynald Fléchaux et Emmanuelle Delsol, et de Distributique, Fabrice Alessi) vous remercie pour votre fidélité durant toutes ces années.