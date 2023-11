Le spécialiste de la base de données SQL open source, MariaDB, a reçu une offre de rachat non sollicitée par un fonds d'investissement, Runa Capital II GP.

Dans un document déposé auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission) consulté par nos confrères de The Register, MariaDB aurait reçu une « proposition indicative non sollicitée et non-contraignante » pour un rachat.

Le nom de l’acheteur est connu, Run Capital II GP (filiale de Run Capital Fund II). Le fonds d’investissement est prêt à acquérir 100 % des actions ordinaires du spécialiste des systèmes de base de données open source. Dans le document, MariaDB n’a pas exclu d’accepter l’offre en déclarant l’étudier et en prenant conseil. « La proposition peut ou non conduire à une offre pour l’ensemble du capital social de l’entreprise », peut-on lire dans le document. L'éditeur ajoute n’avoir aucune garantie qu’une offre solide soit faite.

Une action au plus bas

En décembre dernier, MariaDB, avec l’aide Angel Pond Holdings Corporation (APHC), s’est introduit en bourse via une opération de type SPAC (special purpose acquisition companies). Le but ? Introduire en bourse une société sans actif en espérant séduire des investisseurs pour faciliter un futur rachat.

Au démarrage, le prix de l’action était de 11,55 dollars. Mais le marché a corrigé dès le premier jour cette valeur avec un prix de 6,70 dollars (soit une décote de 40 %). Aujourd’hui à la clôture de la bourse, la valeur de l’action était de 45 cents.